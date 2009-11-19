Путин советует Ющенко встречаться с Саакашвили без галстука

Премьер-министр России Владимир ПУТИН с иронией прокомментировал визит в Украину Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ, посоветовав руководителю украинского государства Виктору ЮЩЕНКО встречаться с коллегой без галстуков.

«Чем занимались наши коллеги - я понятия не имею, но, думаю, что двум президентам всегда есть о чем поговорить, что-то обсудить, куда-то сходить. Бойцы вспоминали минувшие дни и битвы, что вместе продули они», - сказал ПУТИН на совместной с премьером Украины Юлией ТИМОШЕНКО пресс-конференции в Ялте, комментируя по просьбе журналистов встречу ЮЩЕНКО и СААКАШВИЛИ в Киеве.

ПУТИН сообщил, что у него будет совместный рабочий ужин с ТИМОШЕНКО.

«Мы вместе пойдем сейчас на ужин, меня коллега пригласила...», - сказал российский премьер.

При этом он посоветовал ЮЩЕНКО и СААКАШВИЛИ ужинать без галстуков.

«Двум президентам лучше проводить ужин, если они будут ужинать, без галстуков. Галстуки нынче в цене. Неровен час… Ну, вы меня понимаете», - сказал ПУТИН, вызвав смех журналистов

Кадры, когда СААКАШВИЛИ от волнения жевал свой галстук, обошли в 2008 году весь мир.

ТИМОШЕНКО, смеясь, сказала, что она точно без галстука может ужинать.

«Слопает гость ЮЩЕНКО еще его галстук», - добавил ПУТИН.

Российский премьер отметил, что встреча с ТИМОШЕНКО была полезной, поскольку решались жизненно важные вопросы, касающиеся как РФ, так и Украины.

«Я знаю, чем мы занимались... Мы говорили сегодня о сотрудничестве в космосе, машиностроении, энергетике, в авиастроении», - отметил ПУТИН.