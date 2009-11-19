Саакашвили рассказал, как самолет Ющенко могли сбить «лайнеры» ЧФ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе не будет продлен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ.

ЮЩЕНКО напомнил, что пребывание ЧФ на территории Украины регулируется двумя базовыми документами. Первый - это Конституция, которая запрещает присутствие иностранных воинских формирований на территории Украины, поэтому Президент выразил надежду, что российская сторона выполнит свои обязательства и выведет ЧФ после даты окончания соглашения - 28 мая 2017 года.

Второй базовый документ – это соглашение, которое регулирует режим пребывания ЧФ на территории Украины до 2017 года. По словам ЮЩЕНКО, это соглашение, среди прочего, регулирует вопросы, связанные с ротацией вооружения, плавсредств ЧФ.

«Украинская сторона исходит из того, что соблюдение существующих параметров военного присутствия Российской Федерации через Черноморский флот - это и есть параметры, которые должны оставаться до 2017 года», - отметил Президент, добавив, что они отвечают украинским национальным интересам.

Он выразил убеждение, что Украина и Россия будут соблюдать достигнутые договоренности, закрепленные вышеупомянутым соглашением.

«И военное присутствие (России) до даты окончания договора будет находиться в рамках сегодняшних параметров», - подчеркнул ЮЩЕНКО.

В свою очередь, СААКАШВИЛИ напомнил, что во время российско-грузинского конфликта в 2008 году корабли Черноморского флота РФ вышли из Севастополя к берегам Грузии.

По словам Президента Грузии, тогда ЮЩЕНКО пытался остановить эти корабли, его требования основывались на положениях соглашения об условиях пребывания ЧФ на территории Украины.

СААКАШВИЛИ высоко оценил действия ЮЩЕНКО, он назвал героическим поступком визит Президента Украины в Грузию во время военного конфликта.

«И это, несмотря на то, что его самолет мог быть сбит с тех же лайнеров Черноморского флота России», - сказал СААКАШВИЛИ.