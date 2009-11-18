Мельник счастлив в гражданском браке с Партией регионов

Депутат крымского парламента Александр МЕЛЬНИК (фракция блока «За Януковича!») не собирается вступать в Партию регионов в ближайшее время, хотя считает себя де-факто членом политсилы.

«Я не хочу после политической смерти КИСЕЛЕВА (экс-лидера крымских регионалов) вступать (в ПР)… Я не хочу, чтобы это выглядело как политическая расправа: КИСЕЛЕВА отсюда (из Крыма) убрали только для того, чтобы МЕЛЬНИК мог вступить в партию», - ответил парламентарий на вопрос, как скоро можно ожидать его вступления в ряды Партии регионов, учитывая перемены на крымском уровне.

МЕЛЬНИК намерен «чуть-чуть выждать время».

«Я мог вступить в партию в любой момент в любую партийную ячейку как крымского полуострова, так и на Украине», - добавил он.

Депутат подчеркнул: де-факто он является членом Партии регионов и делает для нее «не меньше, чем остальные».

«Де-юре я не член Партии регионов, де-факто я член давным-давно», - сказал МЕЛЬНИК.

Он сравнил свои отношения с партией с гражданским браком. «Люди живут в гражданском браке, они счастливы, у них есть дети, они довольны друг другом, радуются жизни, а есть люди, которые официально имеют в паспортах штамп и друг друга ненавидят», - отметил МЕЛЬНИК.

15 сентября президиум политсовета ПР решил исключить народного депутата КИСЕЛЕВА из рядов партии за «причинение вреда ее репутации и нарушение требований устава».

17 сентября КИСЕЛЕВ заявил о добровольном выходе из Партии регионов.

В октябре фракция Партии регионов исключила КИСЕЛЕВА из своего состава. Теперь он - внефракционный депутат.

КИСЕЛЕВ заявлял, что лидер регионалов Виктор ЯНУКОВИЧ «передал власть в Крыму криминалитету», упоминая при этом МЕЛЬНИКА.