Ющенко и Тимошенко просят не приватизировать крымский завод

Депутаты крымского парламента просят Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьера Юлию ТИМОШЕНКО приостановить приватизацию Керченского судоремонтного завода, так как считают, что госпредприятие может уйти с молотка по заниженной цене.

«Приватизация государственного предприятия "Керченский судоремонтный завод" противоречит экономической целесообразности и интересам государства и является попыткой продать предприятие, приносящее стабильный доход в бюджет, по заниженной стоимости», - говорится в обращении к руководителям страны, которое поддержали 65 из 72 участвовавших в голосовании депутатов. Всего в крымском парламенте 100 депутатов.

В документе отмечается, что крупный многопрофильный завод «имеет большое значение для экономики Автономной Республики Крым в целом и Керчи в частности».

«Уникальное географическое положение предприятия, находящегося на перекрестке основных торговых путей, связывающих Азовский бассейн с Черноморским, оптимальные климатические условия, незамерзающая акватория позволяют круглогодично производить ремонт судов различного назначения доковой массой до 8,5 тыс. т и осадкой до 5 м. Завод единственный на Черном море имеет два плавучих дока, дающих возможность производить ремонт судов без транспортировки их на сушу», - сказано в обращении.

Парламент Крыма просит исключить предприятие из перечня объектов, которые подлежат подготовке к продаже в 2009 году, утвержденного распоряжением Кабинета министров Украины в конце минувшего года.