Ветеран три месяца сидел без света по вине энергетиков
16:25, 17 ноября 2009Крым
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Обвинили, насчитали, отключили
Прокуратура Симферополя возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением и должностного подлога, совершенных сотрудниками городской электросети - из-за них ветеран войны три месяца жил без света.
"Участника войны необоснованно обвинили в нарушении правил пользования электроэнергией, насчитали ему долг перед поставщиком почти в три тысячи гривен и отключили дом", - сообщила пресс-служба крымской прокуратуры.
Ведется следствие.
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