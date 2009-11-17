Ветеран три месяца сидел без света по вине энергетиков

Прокуратура Симферополя возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением и должностного подлога, совершенных сотрудниками городской электросети - из-за них ветеран войны три месяца жил без света.

"Участника войны необоснованно обвинили в нарушении правил пользования электроэнергией, насчитали ему долг перед поставщиком почти в три тысячи гривен и отключили дом", - сообщила пресс-служба крымской прокуратуры.

Ведется следствие.