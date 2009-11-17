Пенсионные выплаты в Крыму профинансированы на 68%

369,5 миллионов гривен пенсий профинансировано в ноябре в Крыму, это почти 68% месячной потребности, сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в автономии.

"По состоянию на 16 ноября 2009 года профинансированы пенсионные выплаты в сумме 369,5 млн. грн., что составляет 67,8% месячной потребности", - информирует ПФУ в Крыму.