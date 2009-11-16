Датские и украинские водолазы обменялись опытом

Состояние и перспективы развития сотрудничества между Центром поисковых и аварийно-спасательных работ Военно-морских сил Украины и Школой подготовки водолазов Королевских ВМС Дании обсудили в понедельник в Севастополе.

Как сообщил пресс-центр командования украинских ВМС, рассмотрены, в частности, вопросы индивидуальной и групповой подготовки водолазных подразделений, организации эксплуатации и обслуживания водолазного оборудования, проведения водолазных и поисково-спасательных операций.

Программой визита зарубежных гостей предусмотрены осмотр водолазной техники, которая находится на вооружении ВМС Украины, обсуждение порядка передачи украинским военным морякам водолазного оборудования «Интерспиро» и т.д.

Запланировано подписание совместного протокола о дальнейшем развитии сотрудничества в поисково-спасательной области.

Визит делегации датских экспертов продлится до 18 ноября.