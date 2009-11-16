Занятия в Севастополе возобновят с понедельника

В Севастополе со следующего понедельника возобновится учебный процесс во всех учебных, внешкольных и детских дошкольных учреждениях города, приостановленный на три недели из-за гриппа в стране.

Об этом заявил начальник управления образования и науки городской госадминистрации Николай ЧЕРБАДЖИ на аппаратном совещании.

Как сообщил начальник управления охраны здоровья горгосадминистрации Виктор ПОЛОГОВ, в Севастополе уровень заболеваемости снизился до отметки 54,3 случая на 10 тысяч населения. Таким образом, город вышел на средний уровень сезонной заболеваемости прошлых лет.

По словам ПОЛОГОВА, «серьезных случаев заболеваний гриппом нет», вместе с тем, он констатировал, что в ночь с субботы на воскресенье в Севастополе от пневмонии, вызванной обычным гриппом, умер мужчина.

Председатель Севастопольской администрации Сергей КУНИЦЫН подчеркнул: «Ажиотаж в стране спадает, но вакцинацией надо заниматься. В Севастополе пик заболеваемости приходится на конец января - начало февраля. Хотим мы этого или нет - грипп будет. Не «свиной», так обычный, который приходит к нам каждый год».

По словам главы исполнительной власти города, в Севастополе привиты 1300 человек. «Это медперсонал, дом ребенка, гериатрический интернат, - сказал КУНИЦЫН. - В город должна прийти ещё одна крупная партия вакцины. Будем продолжать прививки».