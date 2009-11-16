Начальник крымской милиции не горит желанием судиться со спикером
11:51, 16 ноября 2009Крым
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Главк просит закрыть дело
|Анатолий Гриценко. Фото УНИАН
Пресс-служба крымской милиции сообщает, есть определение Киевского районного суда Симферополя об открытии производства по исковому заявлению ГРИЦЕНКО к МОСКАЛЮ.
Управление МВД в Крыму подало апелляционную жалобу на определение райсуда. Милиция просит закрыть производство по делу в связи «с многочисленными нарушениями норм материального и процессуального права».
6 октября ГРИЦЕНКО назвал «собачьей чушью» высказывания МОСКАЛЯ в его адрес и заявил о подготовке исков в суд. Спикера автономии, в частности, возмутили обвинения начальника милиции в покрывании деятельности ряда депутатов крымского парламента, которых МОСКАЛЬ считает членами организованных преступных группировок.
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