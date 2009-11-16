Начальник крымской милиции не горит желанием судиться со спикером

Главное управление Министерства внутренних дел в Крыму просит апелляционный суд закрыть производство по иску председателя крымского парламента Анатолия ГРИЦЕНКО к начальнику милиции Геннадию МОСКАЛЮ о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Пресс-служба крымской милиции сообщает, есть определение Киевского районного суда Симферополя об открытии производства по исковому заявлению ГРИЦЕНКО к МОСКАЛЮ.

Управление МВД в Крыму подало апелляционную жалобу на определение райсуда. Милиция просит закрыть производство по делу в связи «с многочисленными нарушениями норм материального и процессуального права».

6 октября ГРИЦЕНКО назвал «собачьей чушью» высказывания МОСКАЛЯ в его адрес и заявил о подготовке исков в суд. Спикера автономии, в частности, возмутили обвинения начальника милиции в покрывании деятельности ряда депутатов крымского парламента, которых МОСКАЛЬ считает членами организованных преступных группировок.