Янукович намекнул: Тимошенко бегает по стране, как голый по бане

Действия руководства Украины по борьбе с гриппом вызвали панику среди населения страны, считает лидер Партии регионов, кандидат на пост Президента Виктор ЯНУКОВИЧ.

«Чрезмерная политизация эпидемии в Украине привела к лишней панике. Власть не должна была это делать, власть должна была спокойно подойти к решению этой проблемы, никакой суматохи не должно было быть, (не нужно было) как говорят, бегать, как голый по бане», - сказал лидер регионалов сегодня журналистам в Евпатории после посещения детской клинической больницы.

По его словам, эпидемиологическая обстановка в Украине практически такая же, как во всех странах Европы.

ЯНУКОВИЧ заявил, что если руководство страны не смогло своевременно подготовиться к эпидемии, то это нужно было признать.

«Все было сделано наоборот», - заявил кандидат на пост Президента.