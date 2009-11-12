Национальным общинам дали льготы по арендной плате

Севастопольский городской совет предоставил льготы по арендной плате за пользование имуществом, являющимся собственностью территориальной громады города, ряду национально-культурных обществ.

На пленарном заседании решение принято в отношении Севастопольского городского отделения Крымского армянского общества, Севастопольского культурно-просветительного общества «Херсонес» и Севастопольского городского общества немцев «Возрождение».

Решение депутаты поясняют тем, что органы местного самоуправления должны содействовать обществам в сохранении и развитии этнической, культурной и языковой самобытности.

Как заявил журналистам председатель горсовета Валерий САРАТОВ, один проект предполагал установление арендной ставки в размере 1% в год от независимой оценки стоимости объектов аренды, а другой - установления арендной ставки в размере 1 гривны за квадратный метр занимаемых помещений. Принят вариант, предусматривающий, что национальные общины будут платить 1 гривну за квадратный метр.

«Установление арендной ставки в размере 1 процента от независимой оценки стоимости объекта повлекло бы за собой прекращение деятельности армянского, греческого и немецкого обществ, так как плата за аренду помещений, коммунальные услуги, ремонт осуществляется за счёт скромных взносов членов обществ - людей небогатых, в большинстве своём пенсионеров и учащихся. Кроме того, общества являются не прибыльными и не ведут хозяйственной деятельности», - сказал глава горсовета.

САРАТОВ считает, что «по сути, национальные общества своей деятельностью доказывают гарантированное Конституцией и другими законами право национальных меньшинств на свой язык, свою культуру, на свою самобытность и традиции».

Он добавил, горсовет и в дальнейшем будет откликаться на потребности Ассоциации национально-культурных обществ Севастополя (в городе насчитывается 32 таких общества), потому что, по его словам, «их активная работа способствует укреплению межнациональных связей, а значит политической стабильности в Севастополе».