«Артек» будет восстанавливать репутацию через суд

Международный детский центр «Артек» в ближайшее время подаст два иска в суд в связи с заявлениями о растлении несовершеннолетних на территории лагеря, сообщил генеральный директор предприятия Борис НОВОЖИЛОВ.

Он снова заявил, что информация о педофилии в детском центре не отвечает действительности.

НОВОЖИЛОВ сообщил: во вторник подписал договор с киевской юридической компанией о подаче иска в суд о защите чести и деловой репутации центра.

«В ближайшее время эта компания от имени Международного детского центра «Артек» подаст в суд иск о защите чести, достоинства, деловой репутации на тех людей, которые озвучивали эту информацию (о развращении детей сотрудниками лагеря)», - сказал гендиректор на пресс-конференции в Симферополе.

Кроме того, «Артек» потребует возмещения «колоссального» ущерба, который нанесли предприятию заявления политиков.

«Второй иск будет очень серьезный - это материальный ущерб», - отметил НОВОЖИЛОВ.