Крымчанин хочет 10 миллионов за оторванную руку

Житель Крыма Мустафа ХАИРОВ хочет получить от милиции автономии 10 миллионов гривен за оторванную кисть левой руки во время штурма его дома в феврале 2009 года.

«Мы взяли, наш взгляд, небольшую сумму: 10 миллионов (гривен) морально-материального ущерба (ХАИРОВУ) за оторванную кисть и полученную травму уха и по 100 тысяч (гривен) каждому из остальных пострадавших (жене, сыну и дочке)», - сказал сегодня на пресс-конференции в Симферополе Иззет ХАИРОВ - брат потерпевшего.

Он не доволен тем, что полученную родственником травму хотят признать бытовой.

Сам пострадавший жалуется: правоохранители оплачивали лечение, когда он находился в больнице, после выписки из медучреждения помощи не было.

Ночью 22 февраля бойцы «Беркута» ворвались в дом семьи ХАИРОВИХ в поселке Мирное вблизи Симферополя, где, по поступившей к ним информации, скрывался Александр САПРОНОВ, похитивший дочь своей бывшей сожительницы. Во время спецоперации бойцы применили светошумовые гранаты. Одну из них поймал ХАИРОВ, попытался выбросить снаряд. Граната повредила руку крымчанину, кисть пришлось ампутировать. САПРОНОВА в доме не оказалось.

В марте девушка сбежала от похитителя, САПРОНОВА задержали.

В сентябре его приговорили к пяти годам тюрьмы. Приговор суда не вступил в силу, обвиняемый подал апелляцию, которая будет рассмотрена в середине ноября.

По результатам проведенного милицией служебного расследования наказаны 23 правоохранителя: 2 уволены из органов внутренних дел, 5 сняты с занимаемых должностей, 8 предупреждены о неполном должностном соответствии, остальным объявлены выговоры и строгие выговоры.

Прокуратура передала уголовное дело в суд в Симферополе. Предъявлено обвинение в превышении власти заместителю командира полка «Беркут» и исполняющему обязанности заместителя начальника Симферопольского райотдела милиции, эти должности они занимали в феврале.

Адвокат ХАИРОВА Александр ЛЕСОВОЙ высказал недовольство качеством досудебного следствия и проведением закрытых судебных заседаний.

«Следствие не имело свой целью точно и полно установить причины, которые сделали возможным эту трагедию. Следствие имело задачу определить «стрелочников» - ими сегодня являются два офицера среднего звена, - отчитаться перед обществом о проведенном расследовании и предложить обществу забыть эту трагедию», - сказал защитник. По его словам, двое обвиняемых «не являются главными лицами», виновными в произошедшем.

Стало известно, что летом члены семьи ХАИРОВЫХ обратились в Европейский суд с заявлением, в котором они утверждают, что являются жертвами «нарушения права на жизнь», «бесчеловечного и унижающего обращения» и «нарушения неприкосновенности жилища».

Председатель ассоциации ветеранов спецподразделения «Беркут» в Крыму Владимир КРАШЕВСКИЙ в комментарии журналистам на вопрос, согласен ли он с заявленим адвоката о том, что следствие неполное, а на скамье подсудимых должны быть не только два правоохранителя, ответил: «Есть бывшее руководство Главка (милиции Крыма), эти вопросы надо задавать им. Группа спецназа работала правомерно, применение спецсредств было правомерным. Приезжали в Симферополь несколько серьезных комиссий из Киева, которые все пошагово рассматривали. Почему это не оглашалось на суде? Проведение специальных мероприятий является закрытой информацией».

В милиции заявили УНИАН, что правоохранители выполнили свои обещания: оплатили лечение ХАИРОВА и сделали ремонт в тех помещениях дома, которые пострадали в результате штурма.

В прокуратуре автономии воздержались от комментариев по рассматриваемому в суде делу.