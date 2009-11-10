Авиабомбу времен войны уничтожили в Черном море
19:25, 10 ноября 2009Крым
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Снаряд нашли ныряльщики
Крупнокалиберную немецкую авиационную бомбу SD-1400 времен Великой Отечественной войны уничтожили пиротехники в Севастополе.
Авиабомбу нашли ныряльщики. Она находилась на глубине 7-ми метров и на расстоянии около 250-ти метров от берега Косы Северной, сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС.
Пиротехники произвели расчет основных показателей опасности снаряда (показатель действия гидроударной волны SD-1400 достигает 1875 метров).
Авиабомбу ликвидировали в море - на месте ее обнаружения.
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