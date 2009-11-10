Авиабомбу времен войны уничтожили в Черном море

Крупнокалиберную немецкую авиационную бомбу SD-1400 времен Великой Отечественной войны уничтожили пиротехники в Севастополе.

Авиабомбу нашли ныряльщики. Она находилась на глубине 7-ми метров и на расстоянии около 250-ти метров от берега Косы Северной, сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС.

Пиротехники произвели расчет основных показателей опасности снаряда (показатель действия гидроударной волны SD-1400 достигает 1875 метров).

Авиабомбу ликвидировали в море - на месте ее обнаружения.