В охотугодьях Крыма стало больше кабанов и косуль

Тенденция к увеличению численности оленя благородного, дикого кабана и косули отмечается в охотугодьях Крыма, утверждает республиканский комитет по лесному и охотничьему хозяйству.

«Если в 2003 году в охотугодьях насчитывалось примерно 4,5 тысяч этих видов животных, то к 2009 году по итогам единовременного учета охотфауны - 6,4 тысячи», - отметил пресс-секретарь комитета Максим ГОЛОВАНЬ.

Рескомлес вместе с ветслужбами мониторят ситуацию с распространением инфекционных заболеваний, переносчиками которых являются дикие животные. В профилактических целях производятся диагностические отстрелы, в этом году убиты 5 кабанов, 52 утки и 10 куликов. До 12 ноября организован диагностический отстрел зайца-русака.