Медика из Судака оштрафовали и лишили работы за вымогательство

Врач из крымского города Судак, которая требовала деньги за предоставление медицинских услуг, привлечена к ответственности - ее оштрафовали и лишили работы.

"На вымогательстве попалась врач кабинета УЗИ территориального медицинского объединения Судакского городского совета, которая за обследование требовала у посетителей от 20 до 60 гривен", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Крыма.

Действия работника коммунального учреждения здравоохранения квалифицированы по статье "нарушение права на бесплатную медицинскую помощь".

"Вина медика доказана прокуратурой в суде", - отметили в надзорном ведомстве.

Суд назначил врачу наказание в виде 680 гривен штрафа. "Расстаться человеку в белом халате пришлось не только с этой суммой, но и с должностью", - добавили в прокуратуре.