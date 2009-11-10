Медика из Судака оштрафовали и лишили работы за вымогательство
Многие так «трудятся» - и ничего
Врач из крымского города Судак, которая требовала деньги за предоставление медицинских услуг, привлечена к ответственности - ее оштрафовали и лишили работы.
"На вымогательстве попалась врач кабинета УЗИ территориального медицинского объединения Судакского городского совета, которая за обследование требовала у посетителей от 20 до 60 гривен", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Крыма.
Действия работника коммунального учреждения здравоохранения квалифицированы по статье "нарушение права на бесплатную медицинскую помощь".
"Вина медика доказана прокуратурой в суде", - отметили в надзорном ведомстве.
Суд назначил врачу наказание в виде 680 гривен штрафа. "Расстаться человеку в белом халате пришлось не только с этой суммой, но и с должностью", - добавили в прокуратуре.