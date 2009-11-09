Украина должна соскочить с кредиторской иглы - Яценюк

Украине следует не брать внешние кредиты, а укреплять аграрный сектор и стремиться к промышленной революции, считает кандидат на пост Президента Арсений ЯЦЕНЮК.

«Мы должны сойти с наркотической иглы зависимости от внешних кредитов. Сегодня мы у них (тех, кто дают кредиты) на коротком поводке. Поводок все сильнее и сильнее затягивают на наших шеях», - сказал он в понедельник вечером на вече в центре Симферополя.

«На счетах казначейства три с половиной миллиарда гривен, этих денег хватает на несколько дней. Международный валютный фонд фактически приостановил кредит. Страна живет в долг, нам эти долги отдавать. Она (Юлия ТИМОШЕНКО) брала, а нам отдавать», - заявил ЯЦЕНЮК.

«На каждого из вас приходится две с половиной тысячи долларов долга», - добавил кандидат.

«Без выполнения программы модернизации страны можно еще пожить несколько месяцев и получить еще несколько подачек, но потом этот бесплатный сыр окажется окончательной мышеловкой, и сто миллиардов долларов, которые страна должна внешнему миру, придется возвращать», - сказал ЯЦЕНЮК.

По его словам, новые рабочие места, промышленная революция, сильный агарный сектор дадут доходы для бюджета и решат многие проблемы, в том числе заработной платы.