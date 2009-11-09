Яценюк обещает Украине суперменов вместо контрактников
За 72 часа всех порвут
Украине необходимо формировать силы быстрого реагирования, поскольку создать полноценную контрактную армию пока нереально, считает кандидат на пост президента Арсений ЯЦЕНЮК.
«В Украине сегодня обеспечить стопроцентную контрактную армию невозможно. Но что я буду делать - формирование сил быстрого реагирования: это кадровые военные, которые на контракте, которые на протяжении семидесяти двух часов решают любую военную задачу», - сказал А.ЯЦЕНЮК сегодня на пресс-конференции в Симферополе.
Кроме того, лидер организации «Фронт перемен» выступает за модернизацию вооруженных сил страны и изменения в системе призыва. «Призыв предусматривает получение украинскими военнослужащими в первую очередь военной специальности, второе - физо, третье - это патриотическое воспитание, - то есть он не дачи генералам будет обкапывать, а будет заниматься фактически двенадцать месяцев в учебке», - сказал кандидат в президенты.