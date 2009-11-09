Литвин: цена за базирование ЧФ РФ в Крыму должна быть рыночной

Цена за базирование Черноморского флота России в Севастополе должна быть рыночной, считает председатель Верховной Рады, кандидат в Президенты Украины Владимир ЛИТВИН.

«Я предлагаю вести разговор в такой плоскости – что выгодно Украине. Россия говорит, что «мы хотим рассматривать после 2017 года». Говорю я: хорошо, давайте будем вести разговор. Но мы сегодня предлагаем: давайте вести диалог о том, что цена за базирование флота должна быть рыночной. От этого Украина выигрывает. А в 2017 году придут более умные политики, они решат эту проблему (продолжать срок пребывания или нет). Не нужно действовать методом лома», – сказал спикер в интервью Радио Свобода

«За базирование Черноморского флота Украина ежегодно должна получать номинально менее 100 миллионов долларов, но эти средства засчитывают на погашение долга. Этот долг, который мы должны оплачивать, стоит в сумме 2,3 миллиардов долларов. Вот посчитайте с 1997 года, 97 миллионов, сколько мы выплатили. И после 2017 года сколько нам еще останется выплачивать средств», – сказал ЛИТВИН.

Он напомнил, что ЧФ занимает 19 тысяч гектаров земли и 4,5 тысяч сооружений и зданий. «Я не говорю уже о водных акваториях. Скажите, пожалуйста, цена в 97 миллионов – это нормальная цена», – заявил спикер.

ЛИТВИН добавил, что в Севастополе проживают как граждане РФ, так и граждане Украины, поэтому нужно предложить российской стороне, чтобы она вкладывала деньги в развитие соцструктуры города. «Ведь в школу ходят дети граждан России, в детские садики они также ходят, социальную структуру используют, так, очевидно, нужно предложить, чтобы Украина от этого выиграла», – сказал спикер.

«Так кто больше беспокоится о государстве? Те, которые кричат: «Прочь флот»? Постановка ли вопроса о том, чтобы мы получили то, что нам надлежит получать? А дальше изучим, полезно ли будет Украине продолжить пребывание Черноморского флота. Россия скажет, какие у нее интересы. А Украина выставит свои интересы. Если нам будет это выгодно, то мы должны в такой плоскости решить этот вопрос», – заявил кандидат в Президенты.