Оснований для чрезвычайного положения нет - Ющенко

Оснований для введения в Украине чрезвычайного положения нет, заявляет президент Виктор ЮЩЕНКО.

«Я вообще против, чтобы страна замирала, чтобы страна ограничивала свою жизнедеятельность», - сказал глава государства в интервью «5-му каналу».

В то же время президент подчеркнул: ему хотелось бы, чтобы правительство демонстрировало адекватные действия, а не пиарилось.

По словам ЮЩЕНКО, еще в апреле Всемирная организация здравоохранения предупреждала, что в мире началась пандемия гриппа.

Президент отметил, что каждая страна должна была принимать меры для предупреждения эпидемии. «Быть готовой к ней (пандемии) - это обязанность каждого правительства, каждого врача», - подчеркнул ЮЩЕНКО.

По его убеждению, Украина не была готова к эпидемии.

Глава государства напомнил также, что Блок Юлии Тимошенко, который возглавляет премьер-министр, свез на съезд в Киев людей, в том числе из тех областей, где уже были зафиксированы смертельные случаи.

Критикуя шаги Кабинета министров, ЮЩЕНКО отметил: «Правительство делало все наоборот от того, что требовала эпидемиологическая ситуация».