Тысяча коммунистов отметила годовщину Октября в Крыму
Грач призвал восстановить памятники
|Леонид Грач: "Нет альтернативы и быть не может социализму"
"Нет альтернативы и быть не может социализму. Все равно мы добьемся того, чтобы украинское общество, крымчане возвратились на путь строительства социализма и жили при социализме", - сказал лидер крымских коммунистов Леонид ГРАЧ.
Около тысячи активистов Компартии, "Союза левых сил", Блока Грача, ветеранов, детей войны, героев труда и школьников в пионерских галстуках прошли по центральному проспекту Кирова в Симферополе до набережной реки Салгир. По пути они возложили цветы к памятнику Владимиру Ленину на главной площади города и к монументу "Выстрел в спину" на площади Советской. Демонстранты шли под транспорантами с лозунгами "Да здравствует Великий Октябрь!", "Кризис - не за наш счет!", красными знаменами и флагами своих политсил, иногда скандируя "Ура!".
В районе набережной коммунисты открыли памятник первому секретарю крымского обкома КПУ (1961-1967) Ивану Лутаку и мемориал 97 героям социалистического труда, жившим и работавшим в Крыму, а также запустили в небо белых голубей.
"Задача для нас всех - в течение полугода защитить, отремонтировать, установить новые памятники героям труда, героям войны и всего советского периода", - отметил ГРАЧ.