Сотне львовских детей продлили отдых в Артеке

102 детям из Львовской области продлят пребывание в Международном детском центре "Артек" (Крым).

Такой приказ в пятницу подписал министр по делам семьи, молодежи и спорта Украины Юрий ПАВЛЕНКО.

Это сделано для избежания распространения эпидемии гриппа и острых респираторных заболеваний, сообщает пресс-служба министерства.

В соответствии с документом, продлено пребывание оздоровление и отдых в "Артеке" по согласию родителей 102 львовским детям с 9 ноября сроком на 21 день.

Отдых оплачивается за счет средств госбюджета.