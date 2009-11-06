Сотне львовских детей продлили отдых в Артеке
19:56, 06 ноября 2009Крым
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Государство всё оплатит
102 детям из Львовской области продлят пребывание в Международном детском центре "Артек" (Крым).
Такой приказ в пятницу подписал министр по делам семьи, молодежи и спорта Украины Юрий ПАВЛЕНКО.
Это сделано для избежания распространения эпидемии гриппа и острых респираторных заболеваний, сообщает пресс-служба министерства.
В соответствии с документом, продлено пребывание оздоровление и отдых в "Артеке" по согласию родителей 102 львовским детям с 9 ноября сроком на 21 день.
Отдых оплачивается за счет средств госбюджета.
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