В Крыму осуждена группа землеторговцев

Четыре человека, в том числе - депутат и боец МЧС, осуждены за торговлю землей в феодосийском регионе Крыма на сроки от 4,6 до 7 лет тюрьмы, сообщила пресс-служба прокуратуры автономии.

«Суд назначил сотруднику МЧС наказание в виде 7 лет заключения с конфискацией имущества, депутату и председателю дачного кооператива – 4,6 и 5 лет ограничения свободы и запрет на три года занимать серьезные должности, предпринимателю – 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Начальник городского управления МЧС, депутат Приморского поселкового совета, председатель дачного общества «Отдых» и предприниматель наказаны за взяточничество. Сотрудника МЧС обвинили еще и в мошенничестве, а также злоупотреблении служебным положением.

Они получили за землю почти 59 тысяч долларов.