Что тревожит украинцев (опрос)

Украинцев тревожит рост уровня безработицы и цен, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Всеукраинской социологической службы.

64,2% опрошенных назвали рост цен самой большой жизненной проблемой, которая их тревожит, 52,4% респондентов обеспокоены низким уровнем зарплат и пенсий, 42,6% – ростом безработицы.

Кроме того, 29,5% обеспокоены политической нестабильностью, 21,6% – ростом преступности, 17,6% – задержкой с выплатами зарплат и пенсий, 16,5% – жилищной проблемой, 23,4% – низким уровнем коммунальных услуг.

Экологическая ситуация тревожит 14,8% опрошенных, кризис морали и культуры – 18,2%, медицинское обслуживание – 39,4%, коррупция – 28,1%, отношения с Россией – 19,8%, вступление Украины в ЕС и НАТО – 5,8%.

В то же время 18,6% респондентов, оценивая материальное состояние своей семьи, заявили, что едва сводят концы с концами, 38,4% – хватает средств на питание, а при приобретении одежды или обуви возникают трудности, 34,6% опрошенных на жизнь в целом хватает, но на приобретение телевизора или холодильника средств нет, 6% материальных трудностей не чувствуют.

Опрос проводился во всех областях Украины, Автономной Республике Крым и городе Киеве с 23 октября по 1 ноября 2009 года. Всего в опросе приняли участие 2477 респондентов. Статистическая погрешность – не более 2%.