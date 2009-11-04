Арестован убивший гаишника водитель

Суд постановил взять под стражу водителя автомобиля, который насмерть сбил сотрудника дорожно-патрульной службы в Крыму.

"Мера пресечения в виде содержания под стражей избрана обвиняемому по представлению прокуратуры Симферопольского района, которая расследует уголовное дело по факту нарушения правил безопасности дорожного движения", - сказано в сообщении надзорного ведомства Крыма.

31 октября 25-летний инспектор погиб из-за наезда BMW. После аварии водитель покинул место происшествия и, бросив машину на въезде в Симферополь, вместе с пассажиром пытался скрыться.

По данным милиции, согласно заключению врача-нарколога, водитель управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.

Назначены экспертизы, проводятся следственные действия.