В Крыму мужчина умер от пневмонии

Молодой мужчина умер сегодня в одной из больниц Крыма, предположительно, от пневмонии. Точная причина смерти будет установлена после вскрытия.

«Парень доставлен в больницу на пятый день (после начала болезни). Речь идет о позднем обращении», - сказал по телефону корреспонденту УНИАН заместитель крымского министра здравоохранения Олег СТЕБЛИЙ.

28-летний мужчина из Херсонской области снимал квартиру в Крыму и работал на стройке.

Парень поступил в больницу с диагнозом «двусторонняя пневмония» сегодня рано утром, днем он умер. Случаем заинтересовались инфекционисты.

«Анализы будут после заключения Киева, что там: то ли это пневмония, осложнившаяся после сезонного гриппа, то ли (после) другого гриппа, то ли бактериальная пневмония», - сказал СТЕБЛИЙ.