Губернатор отчитал Тимошенко

Председатель Полтавской областной государственной администраций Валерий АСАДЧЕВ считает, что проведение селекторных совещаний по поводу гриппа способствует возникновению паники среди населения.

«То, что мы проводим этот селектор, - это только нагнетает ситуацию. Мы эту инфекцию разносим по всей стране. Юлия Владимировна, мы не врачи, поэтому пусть лечением занимаются врачи, а не политики», - сказал АСАДЧЕВ на совещании, которое проходит под председательством премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

В ответ на это ТИМОШЕНКО заявила: «Господин АСАДЧЕВ возглавляет штаб кандидата в Президенты ЮЩЕНКО и получил задание разваливать работу. Это я понимаю и отдаю себе полный отчет в том, что происходит. Прекратите, пожалуйста, разваливать государство».

Доклад о ситуации с распространением гриппа в своем регионе губернатор Херсонской области Борис СИЛЕНКОВ начал со слов: «Вы хорошо знаете, что ситуация в области управляема и стабильна. Доклад закончен. Я тоже возглавляю штаб Виктора ЮЩЕНКО».

Руководителем избирательного штаба в Полтавской области является не губернатор области АСАДЧЕВ, а заместитель председателя облсовета Петр ВОРОНА, сообщает штаб ЮЩЕНКО.