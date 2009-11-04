В горах Крыма сильный снег

Штормовое предупреждение объявлено на среду и четверг в Крыму в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.

"4 и 5 ноября на территории автономии ожидаются сильные ливни и грозы, в горах - сильный снег", - сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.

По данным укргидрометеоцентра, в среду и четверг на полуострове местами порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем 5 ноября составит 10-15 градусов тепла, ночью 4-9 градусов тепла.