В горах Крыма сильный снег
13:13, 04 ноября 2009Крым
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Штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено на среду и четверг в Крыму в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.
"4 и 5 ноября на территории автономии ожидаются сильные ливни и грозы, в горах - сильный снег", - сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.
По данным укргидрометеоцентра, в среду и четверг на полуострове местами порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем 5 ноября составит 10-15 градусов тепла, ночью 4-9 градусов тепла.
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