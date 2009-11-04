4% домов Симферополя без тепла

1359 из 1410 домов в Симферополе отапливаются - это 96% от общего количества, сообщает пресс-служба мэрии.

45 из 52 школ, 49 из 55 детских садов и все 15 больниц получили тепло.

"Работы по подключению к отоплению продолжаются, их завершение планируется в ближайшее время", - отметили в мэрии.

2 ноября произведён запуск отопительных систем в Симферополе.