4% домов Симферополя без тепла
11:34, 04 ноября 2009Крым
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Повезло всем больницам
1359 из 1410 домов в Симферополе отапливаются - это 96% от общего количества, сообщает пресс-служба мэрии.
45 из 52 школ, 49 из 55 детских садов и все 15 больниц получили тепло.
"Работы по подключению к отоплению продолжаются, их завершение планируется в ближайшее время", - отметили в мэрии.
2 ноября произведён запуск отопительных систем в Симферополе.
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