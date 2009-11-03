Центр занятости получил списки на увольнение 1,8 тыс. сотрудников ЧФ

Севастопольский городской центр занятости в октябре получил списки на высвобождение 1 тыс. 900 работников, из них 1 тыс. 800 человек - представители Черноморского флота России.

«Ждем прихода к нам новых соискателей работы в декабре-январе», - сказал директор городского центра занятости Александр ШАПИРО во время «прямого эфира» ТРК «Севастополь».

Первый пик высвобождения работников в городе был в январе, когда впервые почувствовали влияние мирового финансово-экономического кризиса, начавшегося в конце 2008 года.

Второй пик - в июне, когда была первая волна массовых сокращений рабочих и служащих (вольнонаемных) ЧФ РФ.

Третий пик был в октябре, когда уровень регистрации достиг более 500 человек в месяц.

Вместе с тем, заявил директор центра занятости, если подводить предварительный итог года, то он «весьма положительный». «Основные плановые показатели мы выполняем, а главный для нас плановый показатель - это трудоустройство граждан. Сейчас мы его выполнили практически на 80%. В абсолютной величине мы достигаем уровня трудоустройства прошлого года», - сказал ШАПИРО.