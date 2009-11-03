Украинцы едут в Крым переждать грипп

Из-за миграционных процессов существует угроза заноса в Крым вируса гриппа А/H1N1, считает министр здравоохранения автономии Сергей ДОНИЧ.

«Есть достаточно большой шанс завоза сюда специфического вируса», - сказал чиновник на пресс-конференции в Симферополе.

В Крыму продолжают работать многие санаторно-курортные учреждения, куда приезжают отдыхать в том числе и жители 9-ти регионов Украины, где проводятся «карантинные мероприятия». «В среднем, до 300 человек прибывают. Люди приезжают по профсоюзным путевкам», - сказал министр.

Кроме того, из-за паники украинцы едут в Крым переждать ситуацию. «Есть элемент паники. Работники ГАИ останавливают машины-рефрижераторы, заполненные мебелью, скарбом - вплоть до сковородки. Кто-то говорит: будем здесь жить, пока все не закончится. Кто-то едет с двумя чемоданами. Говорят: возьмем квартиру в Алупке, в Алуште, переждем возле моря», - отметил министр.

На сегодняшний день на полуострове вируса гриппа А/H1N1 нет. Сезонного гриппа «как такового» тоже нет, сказал ДОНИЧ. При этом отмечается рост заболеваемости ОРЗ. «Это связано с изменением температурного режима: с привычных 20-25 градусов мы быстро подошли, по сути, к нулевой отметке, - отметил министр. - Не все еще учреждения отапливаются в должном режиме».

«Порог заболеваемости мы не превысили», - сказал ДОНИЧ.

30 октября правительство объявило карантин в девяти областях Украины: Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской, Черновицкой, Ривненской, Волынской, Хмельницкой и Винницкой.