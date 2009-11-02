В Симферополе стартовал отопительный сезон

В Симферополе сегодня стартовал отопительный сезон из-за снижения температуры воздуха и ухудшения погодных условий, сообщает пресс-служба мэрии.

«В течение сегодняшнего дня в 1034 дома из 1410, имеющих централизованное отопление в Симферополе, поступили теплоносители, что составляет 73% от общего количества», - сказал первый заместитель симферопольского городского председателя Петр ПОЛТАВСКИЙ.

Продолжаются профилактические и ремонтные работы,связанные «с возникновением воздушных пробок во внутридомовых инженерных сетях в процессе подачи теплоносителя».

По данным ПОЛТАВСКОГО, теплоснабжение детских садов, школ, социальных и медицинских учреждений Симферополя началось 28 октября.