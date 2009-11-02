Евпатории дали тепло
15:43, 02 ноября 2009Крым
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В больницы, школы, детсады
Отопительный сезон стартовал в Евпатории.
Тепло подается в родильный дом, больницы, шесть школ и восемь детских садов, сообщает официальный портал города Каламит
С понедельника ведется подключение жилого фонда.
Мэр Евпатории Андрей ДАНИЛЕНКО дал коммунальщикам неделю. "Работайте в две смены, если это необходимо. Люди мерзнуть не должны", - подчеркнул он.
Работают все городские котельные.
Из-за большой задолженности населения за уже потребленное тепло лимиты газа ограничены.
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