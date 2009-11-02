Евпатории дали тепло

Отопительный сезон стартовал в Евпатории.

Тепло подается в родильный дом, больницы, шесть школ и восемь детских садов, сообщает официальный портал города Каламит

С понедельника ведется подключение жилого фонда.

Мэр Евпатории Андрей ДАНИЛЕНКО дал коммунальщикам неделю. "Работайте в две смены, если это необходимо. Люди мерзнуть не должны", - подчеркнул он.

Работают все городские котельные.

Из-за большой задолженности населения за уже потребленное тепло лимиты газа ограничены.