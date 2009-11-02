Тимошенко проигнорировала Vanco

Кабинет министров Украины проигнорировал предложенную компанией Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова) рабочую программу и бюджет в размере 57 млн. долл. для реализации первого этапа разработки Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря в 2010 году.

В сообщении пресс-службы компании отмечается, что предоставление данных документов предусмотрено Соглашением о разделе продукции (СРП). Правительство также оставило без внимания социальные обязательства компании выделить в следующем году 300 тыс. долл. для реализации ряда социальных и обучающих программ в Украине

Vanco Prуckerchenska официально предоставила упомянутые выше документы 1 октября 2009 года. Согласно СРП, у правительства Украины было 30 календарных дней для рассмотрения программы и бюджета на 2010 год, а также подготовки своих комментариев относительно данных документов.

Компания подчеркивает, что как и в 2008 году, Кабинет министров проигнорировал ее предложения, что свидетельствует о намерении украинского правительства продолжить блокирование проекта разработки Прикерченского участка континентального шельфа Черного моря. Как следствие, социальные инициативы компании о выделении 300 тыс. долларов на обучающие и благотворительные программы в Украине также были оставлены без внимания.

«К сожалению, реакция нынешнего правительства, которое вновь, как и год назад, проигнорировало рабочую программу и бюджет проекта на 2010 год была для нас вполне предсказуема. Тем не менее, мы продолжаем выполнять все свои обязательства согласно СРП, которое все так же в силе. Независимо от результатов предстоящих выборов, мы намерены и дальше твердо отстаивать свои права в Стокгольмском арбитражном суде, где продолжается арбитражный процесс по вопросу действия СРП», - отметил президент компании Vanco Prуckerchenska Джим БАУН.

Справка УНИАН. В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом министров Украины Соглашение о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

Vanco Prуckerchenska является подразделением Vanco International, дочерней компании Vanco Energy, владельцем и президентом которой является ее основатель Джин Ван ДАЙК.

Vanco Prуckerchenska занимается геологоразведкой и разработкой нефтегазовых месторождений на Прикерченском шельфе Черного моря (проект). Данный проект включает в себя три перспективные площади: Судакский складчатый пояс, Судакский глубоководный складчатый пояс и площадь Тетяев. Общая площадь участка составляет 12 960 кв. км, глубина моря - от 70 до 2200 м. Реализация проекта запланирована в два этапа: поисковые работы, а также разработка и добыча. Общая сумма инвестиций в проект составит более 15 млрд. долл. США.

25 апреля 2008 года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

21 мая 2008 года Кабинет министров Украины принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

17 июля 2008 года компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольм (Швеция) относительно конфликта по СРП.

В настоящее время в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма продолжается арбитражный процесс против Украины относительно выполнения СРП с компанией Vanco Prуckerchenska.