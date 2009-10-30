Тимошенко готовит маски украинцам
В школах и садиках - карантин
Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО обещает обеспечить всех украинцев защитными масками от гриппа.
По результатам заседания правительства принято специальное постановление о предотвращении распространения гриппа на территории Украины.
В постановлении, прежде всего, говорится о профилактических мерах. Главной из них, по словам премьера, является рекомендация пользоваться защитными масками.
ТИМОШЕНКО пообещала, что ими будет обеспечена вся территория Украины, и все предприятия, которые могут их изготовлять, уже получили необходимые заказы.
Также премьер отметила ряд других мероприятий. Среди них введение трехнедельного карантина во всех учебных и дошкольных заведениях. Кроме того, по ее словам, введен запрет на проведение массовых мероприятий по всей территории Украины.