Тимошенко готовит маски украинцам

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО обещает обеспечить всех украинцев защитными масками от гриппа.

По результатам заседания правительства принято специальное постановление о предотвращении распространения гриппа на территории Украины.

В постановлении, прежде всего, говорится о профилактических мерах. Главной из них, по словам премьера, является рекомендация пользоваться защитными масками.

ТИМОШЕНКО пообещала, что ими будет обеспечена вся территория Украины, и все предприятия, которые могут их изготовлять, уже получили необходимые заказы.

Также премьер отметила ряд других мероприятий. Среди них введение трехнедельного карантина во всех учебных и дошкольных заведениях. Кроме того, по ее словам, введен запрет на проведение массовых мероприятий по всей территории Украины.