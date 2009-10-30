Медики начислили себе более 100 тысяч гривен незаконных премий

Возбуждено дело

Должностные лица одной из районных больниц в Крыму незаконно начислили своим работникам премии, чем нанесли более 108 тысяч гривен убытка государству, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины. Незаконные премии начисляли последние три года. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "превышение власти или служебных полномочий".

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