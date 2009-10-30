«Cвиной грипп» уже в Украине

Эпидемия высокопатогенного гриппа A/H1N1 началась в Украине, об этом в интервью УНИАН заявил министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ.

“По предварительным результатам, мы констатируем, что Украина вошла в мировую пандемическую зону, и (в стране) начинается эпидемия Калифорнийского гриппа, или гриппа A/H1N1”, – отметил КНЯЗЕВИЧ.

Накануне в Тернополе при участии ведущих специалистов состоялось совещание.

В стране будет создана чрезвычайная противоэпидемическая комиссия, приняты противоэпидемические, карантинные меры. “Я буду докладывать руководству государства о ситуации, которая вышла за пределы эпидемического порога. Наверное будут рассматриваться вопросы карантизации или продление каникул в школах и институтах. Мы будем обращаться к населению с рекомендациями ограничить посещение общественных собраний”, – сказал КНЯЗЕВИЧ.

Министр призвал украинцев не заниматься самолечением, а обращаться к врачам. “Люди умирали только потому, что не обращались своевременно к врачам. Больные вызывали врача на 5-7 день болезни, когда уже помочь человеку нельзя”, – сказал КНЯЗЕВИЧ.

На вопрос, знают ли украинские врачи, как именно лечить грипп A/H1N1, министр заверил, что наши медики компетентны. “Мы очень активно сейчас работаем с врачами. Минздрав утвердил протоколы лечения, что делать, как оказывать помощь”, – сказал КНЯЗЕВИЧ.