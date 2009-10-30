В Артеке пройдет первая ассамблея Всемирной детской лиги наций

Первая Генеральная ассамблея Всемирной детской лиги наций пройдет летом 2010 года в рамках международного детского фестиваля “Изменим мир к лучшему!” в “Артеке”.

Как сообщила на пресс-конференции в УНИАН председатель правления Всеукраинского благотворительного Фонда Надежды и Добра, исполнительный директор МОО “Всемирная детская лига наций” Валентина ДОВЖЕНКО, решение о создании Лиги принято 31 июля во время фестиваля “Изменим мир к лучшему!”.

Дети из 50 стран мира решили с помощью Лиги создать действенный механизм участия детей в принятии и реализации решений, которые непосредственно касаются их интересов. “Юные миротворцы отмечают, что, к большому сожалению, в странах, которые они представляют, имеют место факты нарушения прав детей на образование, свободу выбора, личную безопасность, частную жизнь”, - сказала она.

6 октября Минюст зарегистрировал Лигу, а 8-9 октября она была презентована во время юбилейной конференции, посвященной 20-летию принятия Конвенции ООН о правах ребенка в Женеве.

“Артек” стал штаб-квартирой организации.

“Для нас очень важно, что именно в Украине, которая в последнее время демонстрирует миротворческие инициативы, будет расположена штаб-квартиры Лиги”, - сказал руководитель центра перспективного развития “Артека” Виктор КНЫШ.

По его словам, событие, которое произойдет в следующем году, приобретает особый вес, поскольку в 2010 году будет отмечаться 85-летие “Артека”.

“К началу проведения Генеральной ассамблеи мы определим несколько важнейших вопросов, нуждающихся в первоочередном выполнении”, - сказал председательствующий во Всемирной детской лиги наций, ученик Черкасской гимназии № 1 Вячеслав ЛИНИНГ.