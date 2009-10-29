Минимальная розничная цена на вино - 12 гривен за бутылку

Кабинет министров Украины установил минимальную розничную цену на вино и виноизделия в размере 12 грн. за бутылку объемом 0,7 л.

Как сообщил исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ, установлена также минимальная цена в размере 12 грн. за один литр вина в бумажной и других упаковках.

Минимальная цена вводится с 1 декабря на отечественные и импортные вина, отметил и. о. министра.

Как известно, производители алкоголя в Украине выступают за срочное введение минимальных розничных цен на вино.

«Мы требуем равного отношения к производителям вина, коньяка и водки. И требуем введения минимальных розничных цен на вино на уровне 15 грн. за бутылку 0,7 л», - отмечает директор по маркетингу ЗАО «Алеф-Виналь» Анатолий КОГАН.

Кабинет министров ввел с 15 ноября 2008 года минимальные розничные и оптово-отпускные цены на алкоголь украинского производства.

В частности, минимальная оптово-отпускная цена на водку и ликероводочные изделия составляет 58,33 грн. за 1 литр 100% спирта, розничная – 70 грн. за 1 литр 100% спирта. Минимальная оптово-отпускная цена на коньяк «3 звезды» составляет 104,17 грн. за 1 литр 100% спирта, розничная – 125 грн., на коньяк «4 звезды» – 116,67 грн. и 140 грн. соответственно, на коньяк «5 звезд» – 133,33 грн. и 160 грн.

На другие спиртовые дистилляты и спиртные напитки минимальная оптово-отпускная цена составляет 104,17 грн. за 1 литр 100% спирта, розничная – 125 грн.