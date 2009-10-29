Ялта покажет каменную летопись

Выставка «Каменная летопись Ялты. Архитектор Краснов» откроется в пятницу, 30 октября, в Ялтинском историко-литературном музее.

Она посвящена 145-летию со дня его рождения Николая Краснова - известного не только в Крыму, но и в Белграде архитектора.

«Сотрудники музея впервые представят уникальные, нигде ранее не публиковавшиеся и не выставлявшиеся фотографии из личного архива архитектора, чертежи будущего Белого Ливадийского дворца, хранящиеся в фондах музея с 20-х годов XX века, акварели, дающие представление о Краснове как о талантливом и одаренном художнике, диплом о присвоении звания академика Санкт-Петербургской Академии художеств», - сообщают организаторы.

Кроме того, на выставке будут представлены фотографии более 20 домов, построенных Красновым в Ялте, но не вошедших в список работ, составленный архитектором в 1913 году.

На открытии выставки презентуют репринтное издание книги из фондов музея «Пятидесятилетие Ялты», на фронтисписе которой - подлинная акварель кисти Краснова.