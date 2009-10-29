Простуда? Бегом к врачу

Министерство здравоохранения Украины призывает граждан при первых признаках простудных заболеваний немедленно обращаться к врачам.

«Врачи знают, как оказывать помощь, но есть проблема своевременного обращения к врачу. Сейчас нам нужно очень интенсивно работать с населением. Паники здесь не должно быть. Во-первых, обращение к врачу, а у врача - соответствующий алгоритм работы», - сказал министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ сегодня на заседании правительства.

Министр считает необходимым обратиться к руководителям предприятий с просьбой «отпускать людей, которые плохо себя чувствуют».

«Нужно больных людей изолировать, а дома с ними могут работать врачи. Это лучший выход, как предотвратить распространение эпидемии», - добавил КНЯЗЕВИЧ.

В октябре 20 человек в западных областях Украины умерли, вероятно, от пневмонии.

Результаты исследований, которые установят точную причину смерти, будут получены через 2-3 дня.