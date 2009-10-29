Дело на миллион: в Крыму разоблачили песчаных махинаторов

В Крыму прокуратура возбудила уголовные дела в отношении должностных лиц государственного предприятия, которые нанесли государству свыше 1 млн. 130 тыс. грн. убытков, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В мае прошлого года они заключили с открытым акционерным обществом договор на проведение работ по углублению дна акватории морского порта. При этом сумма выполненных работ была завышена вдвое, убытки государства составляют более 210 тыс. грн.

Кроме того, должностные лицы обвиняются в незаконной добыче 13,1 тысяч тонн песка. Убыток государства - более 920 тыс. грн.

Дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных статьями "служебная халатность" и "присвоение, растрата имущества или завладевание им путем злоупотребления служебным положением".