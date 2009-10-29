«Черноморнефтегаз» хочет построить буровую установку

Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» заинтересовано в строительстве на верфях Китайской национальной экспортно-импортной корпорации точного машиностроения самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ) для Азово-Черноморского бассейна.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Черноморнефтегаза».

Китайское предприятие намерено привлечь финансовые средства для реализации будущего проекта.

«Готовность профинансировать проект уже выразил China Citic Bank. По этому вопросу ведутся также переговоры с The Export-Import Bank of China», - отметили в пресс-службе компании.

Специалисты НАК «Нефтегаз Украины», «Черноморнефтегаза» и Китайской корпорации формируют детальную спецификацию СПБУ Super M2 для работы в условиях Черноморского шельфа и акватории Азовского моря.

Пресс-служба компании отмечает, что протокол о намерениях между «Черноморнефтегазом» и китайской корпорацией подписан 26 октября в Киеве.

ГАО «Черноморнефтегаз» (Симферополь) входит в состав НАК «Нефтегаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей. ГАО эксплуатирует 8 месторождений: 5 на морском (неглубоководном) шельфе Черного и Азовского морей и 3 - на суше.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении «Нефтегаза Украины».