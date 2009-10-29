700 тонн продукции продадут на ярмарке в Симферополе

Более 200 наименований продуктов и товаров общим весом свыше 700 тонн по цене на 10-15% ниже рыночной планируется продать в Симферополе на ярмарке в субботу.

Также пройдут праздники молодого вина, хлеба, меда. Подготовлены культурные мероприятия.

Осенние сельскохозяйственные ярмарки будут организованы и в других крымских городах: Евпатории, Феодосии и Ялте.

Продукцию в Симферополь привезут более двух сотен хозяйств. Участникам ярмарки компенсируют затраты - они получат талоны на бензин и дизтопливо, сообщила пресс-служба Совета министров автономии.