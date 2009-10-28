Грач считает имитацией борьбы кампанию против экстремистов

Имитацией борьбы считает развернутую в настоящее время кампанию против исламских экстремистов лидер коммунистов Крыма Леонид ГРАЧ.

«Я не верю, что разыгрывающиеся сегодня различные пресс-конференции на эту тему сигнализируют о начале со стороны властей настоящей борьбы. Это, уверен, лишь имитация», - говорится в комментарии народного депутата из фракции Компартии.

ГРАЧ напомнил, что он еще несколько лет назад заявлял: экстремисты активизировались в Крыму.

«Я, как народный депутат, официально ставлю вопрос перед министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО, перед председателем СБУ Валентином НАЛИВАЙЧЕНКО - объясните, почему остался под сукном мой депутатский запрос, в котором был поднят вопрос о том, что ваххабиты, исламские экстремисты начиная с 2002 года, особенно в 2003-2004, подняли голову в Крыму? Почему мои обращениия на эту тему не нашли государственного правового подхода?», - сказал депутат.

Коммунист подчеркнул, что борьбу с активистами радикальных движений надо было начинать в то время, тогда ситуации не дали бы развиться «до столь запущенной стадии, как сегодня».

ГРАЧ связывает «шумные заявления» по подготовке убийства лидера крымскотатарского меджлиса Мустафы ДЖЕМИЛЕВА с началом избирательной кампании.

26 октября на пресс-конференции в Симферополе министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что активисты движения «Ат-Такфир валь-Хиджра» «приговорили к смерти» ДЖЕМИЛЕВА и его ближайших соратников, а также готовились совершить ряд террористических актов. В результате спецоперации задержаны двое подозреваемых в терроризме: «эмир джихада по Украине» и активный член движения «Такфир».