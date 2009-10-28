У главного экономиста Симферополя липовый диплом - МВД

Главное управление Министерства внутренних дел Украины в Крыму ставит под сомнение подлинность диплома о высшем образовании начальника управления экономики Симферопольского городского исполнительного комитета Владимира ДОДАТКО.

«Среди аферистов и неучей с «липовым» дипломом оказался начальник управления экономики Симферопольского горисполкома, который обучался, закончил и получил диплом реально несуществующего учебного заведения, о чем свидетельствует официальный ответ Министерства образования и науки Украины», - говорится в сообщении пресс-службы крымской милиции.

В ответе Минобразования на депутатское обращение начальника ГУ МВД в Крыму Геннадия МОСКАЛЯ говорится, что Украинский центральный институт повышения квалификации и переподготовки кадров металлургии ликвидирован указом Президента в июне 1996 года «О создании Академии таможенной службы Украины». По данным МОН, институт не проходил процедуры аккредитации, лицензии Минобразования на право проведения научной деятельности не получал, поэтому документы гособразца выдавать не может.

Начальник милиции Крыма просил проверить подлинность диплома симферопольского чиновника о переподготовки специалиста по специальности «Финансы и кредит». По данным исполнителя заказов по изготовлению документов об образовании, бланк документа, номер которого указал МОСКАЛЬ, «не отпускался».

Ранее Главк МВД инициировал широкомасштабную проверку подлинности дипломов о высшем образовании крымских государственных служащих.

Комментарием чиновника агентство пока не располагает.