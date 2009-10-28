Луценко отказался вооружать крымскотатарский меджлис

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО отвергает возможность предоставления разрешения членам меджлиса крымскотатарского народа на ношение оружия в связи с угрозами экстремистской группировки «Ат-Такфир валь-Хиджра».

«Никакого вооружения каких-либо общественных организаций просто не может быть. В том числе это касается и Меджлиса крымско-татарского народа», - сказал глава МВД сегодня в Ужгороде.

Он напомнил, что милиция провела ряд оперативно-розыскных мероприятий по выявлению террористической группировки на территории Крыма. Из-за разглашения секретности не удалось провести еще ряд мероприятий, а также задержать лидера экстремистской группировки.

При этом, по словам министра, в ходе следственных действий был установлен план по организации убийства руководителя меджлиса Мустафы ДЖЕМИЛЕВА и его первого заместителя Рефата ЧУБАРОВА.

«С разрешения господина ДЖЕМИЛЕВА я обнародовал эту информацию и предложил ему получить охрану МВД. На этот момент могу заявить лишь одно: охрана будет осуществляться исключительно Государственной службой охраны МВД Украины, и исключительно этих двух лиц», - подчеркнул ЛУЦЕНКО, отметив, что «Меджлис никто вооружать не будет».

26 октября ЛУЦЕНКО заявил, что активисты «Ат-Такфир валь-Хиджра» «приговорили к смерти» ДЖЕМИЛЕВА и его близких соратников, а также готовились организовать ряд террористических актов.

Министр считает, что меджлис является «серьезной угрозой» для «Ат-Такфир валь-Хиджра», поскольку «поддерживает традиционный ислам» и критикует деятельность радикальных движений.

Лидер меджлиса, народный депутат Украины Мустафа ДЖЕМИЛЕВ отказался от охраны, предложенной МВД.

«Эти экстремисты являются всего лишь орудием в руках определенных и достаточно мощных спецслужб, которые ставят целью дестабилизировать ситуацию в Украине. То есть люди здесь не имеют особого значения, а следовательно, охрана того или иного человека ничего не решит», - сказал он.

Вместе с тем, отметил лидер крымских татар, «поскольку объектами преследования избрали руководителей Меджлиса», он предложил, «чтобы всем 33 членам Меджлиса было выдано разрешение на хранение и ношение оружия».