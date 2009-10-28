Путина просят дать Крыму газ по внутрироссийским ценам

Партия «Союз» призывает руководство России рассмотреть вопрос о возможности поставок в 2009-2010 годах жителям Крыма природного газа по внутрироссийским ценам.

«Союз» от лица всех жителей полуострова обращается к Президенту РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ, председателю правительства РФ Владимиру ПУТИНУ, председателю правления ОАО «Газпром» Алексею МИЛЛЕРУ, ко всем россиянам. Мы просим рассмотреть вопрос о возможности поставок в 2009-2010 годах населению Автономной Республики Крым и жителям Севастополя природного газа, поставляемого ОАО «Газпром» в Украину по ценам, действующим для жителей Российской Федерации», - говорится в заявлении лидера партии, депутата крымского парламента Льва МИРИМСКОГО.

По его мнению, это позволит избежать коммунальной катастрофы в Крыму. «Социально-экономическая ситуация, сложившаяся в 2009 году на полуострове, остается крайне напряженной. Накануне начала отопительного сезона особое беспокойство жителей вызывает высокая стоимость топлива, прежде всего газа. Она была высока и в прежние годы. Но раньше возможности крымского бюджета позволяли дотировать коммунальную сферу, покрывая разницу между реальной стоимостью газа и тарифами, которые способны оплатить крымчане. Сегодня этой возможности фактически нет», - считает лидер «Союза». По словам МИРИМСКОГО, усугубляет ситуацию также то, что «официальный Киев не заинтересован в социально-экономической стабильности Крыма, так как это усилит автономию».

В этой ситуации, заявил лидер «Союза», «крымчане с надеждой обращают взоры к России».