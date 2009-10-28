5 человек травмированы в Крыму - автобус врезался в «Волгу»

12:34, 28 октября 2009
Крым
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Среди пострадавших - дети

Пять человек, в том числе двое детей, получили травмы из-за столкновения автобуса и легкового автомобиля на трассе Харьков – Симферополь – Алушта  – Ялта в Крыму.

Автобус «Мерседес-Бенц» врезался в двигавшийся впереди в попутном направлении автомобиль «ГАЗ-31105», сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.

Авария произошла вечером во вторник

В результате ДТП пострадали 38-летняя, 17-летняя и 6-летняя жительницы Мелитополя - пассажирки автобуса, а также крымчане-пассажиры «легковушки»: 45-летний мужчина и 5-летний мальчик.

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