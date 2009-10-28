Российского следа в крымском деле экстремистов нет

Российские спецслужбы и политики не имеют отношения к деятельности экстремистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра» в Крыму, заявляет милиция.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий причастность российских спецслужб, политических партий или отдельных политиков Российской Федерации к данному делу не установлена», - таким образом Главное управление Министерства внутренних дел Украины в автономии отреагировало на заявления некоторых политиков.

Кроме того, отмечается в сообщении милицейского главка, на территории Российской Федерации по решению суда запрещена деятельность «Хизб-ут-Тахрир» и «Ат-Такфир валь-Хиджра».

Высказывания о российском следе милиция расценивает как личную точку зрения политиков на происходящие в Крыму процессы, «не имеющую ничего общего с официальной позицией МВД Украины».

26 октября министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сообщил, что активисты «Ат-Такфир валь-Хиджра» «приговорили к смерти» лидера меджлиса крымских татар Мустафу ДЖЕМИЛЕВА и его ближайших соратников, а также готовились совершить ряд террористических актов.

В результате спецоперации милиция задержала «эмира джихада по Украине» и активного члена движения «Такфир».

27 октября ДЖЕМИЛЕВ заявил, что арестованных вряд ли можно считать инициаторами терактов. «Это неадекватные люди, из тех, которые не признают власть и рвут паспорта. Но эти люди лишь орудие. Насколько мне известно из дипломатических источников, разрабатывала план беспорядков российская спецслужба, а конкретно - ГРУ (Главное разведывательное управление РФ), исполнителем в какой-то части должен был стать Рустам КАДЫРОВ, а эти люди - лишь низовое звено», - сказал он.